Ondernemers schakelen hulp in over coronaschulden Belastingdienst

Veel ondernemers schakelen hulplijnen in over het terugbetalen van hun coronaschulden aan de Belastingdienst. Zo kwamen er de afgelopen tijd bij Geldfit, een organisatie die hulp biedt bij geldzorgen, honderden telefoontjes per week binnen. Ook het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) kreeg vragen van tientallen ondernemers en zag dat modelbrieven voor uitstel bij de Belastingdienst al honderden keren zijn gedownload in de afgelopen week.