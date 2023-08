Bewoners Albergen kunnen ontwerpvergunning voor azc inzien

Omwonenden van het toekomstige asielzoekerscentrum in Albergen (gemeente Tubbergen) kunnen vanaf woensdag het ontwerp inzien van de vergunning, die het college van burgemeester en wethouders daarvoor wil afgeven. Ze hebben zes weken de tijd om een zienswijze op dat ontwerpbesluit in te dienen. Het college verwacht in december of januari een definitieve vergunning klaar te hebben. Het azc zou dan medio maart volgend jaar de eerste bewoners kunnen ontvangen, schrijft de gemeente maandag in een nieuwsbrief aan de omwonenden.