In het Gelderse Wenum Wiesel en Beemte Broekland zijn afgelopen weekend duizenden kerstbomen van een kweker vernield. De toppen van zo’n 5000 kerstbomen in Wenum Wiesel zijn eraf geknipt en op ongeveer 2000 bomen in Beemte Broekland is een „goedje” gespoten, meldt de politie. Hierdoor zijn ze bruin gekleurd.