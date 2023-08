De politie heeft maandagochtend in Rotterdam een 40-jarige man en een 47-jarige vrouw aangehouden nadat er die ochtend in een huis aan de Prins Hendriklaan wapens, munitie, verdovende middelen en een handgranaat waren gevonden. De politie had informatie uit een onderzoek gekregen dat er in de woning op het Noordereiland mogelijk vuurwapens zouden liggen.