Een 27-jarige vrouw is in de nacht van zondag op maandag overleden door een verkeersongeval in Biezenmortel, een dorp in de Brabantse gemeente Tilburg. Dat meldt de politie. Het ongeluk gebeurde rond 02.45 uur op de N65 vanuit Vught richting Oisterwijk. De vrouw fietste op de 80-kilometerweg toen ze geraakt werd door een vrachtwagen.