Beatrix von Storch, een kopstuk in de Duitse radicaal-rechtse partij Alternative für Deutschland, is vrijdagavond besmeurd met uitwerpselen. Dit gebeurde tijdens een evenement in Daun, in de west-Duitse deelstaat Rijnland-Palts. Een man zei dat hij een foto met Von Storch wilde maken, maar in plaats daarvan smeerde hij poep op de politica.