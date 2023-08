De inflatie in de Verenigde Staten is nog altijd te hoog en de Federal Reserve is bereid de rente verder te verhogen als dat nodig is. Die boodschap had Jerome Powell, de voorzitter van de koepel van Amerikaanse centrale banken, in zijn speech op de conferentie van Jackson Hole. Maar hij zei ook dat de Fed „voorzichtig te werk gaat” bij beslissingen over het wel of niet verhogen van de rente.