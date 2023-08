In de omgeving van Arnhem hebben zo’n 80.000 huishoudens en bedrijven met minder of geen waterdruk gezeten als gevolg van een stroomstoring bij een pompstation in Driel, meldt waterbedrijf Vitens vrijdag. Een woordvoerder zegt dat de stroom bij het productiebedrijf Fikkersdries was uitgevallen. Volgens Vitens is de storing verholpen en wordt de waterdruk weer opgevoerd.