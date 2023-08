Het moet echt beter wat betreft de waterkwaliteit in Nederland, zegt demissionair minister Mark Harbers (Waterstaat). Uit onderzoek in opdracht van Natuur & Milieu blijkt dat in 80 procent van het Nederlandse water landbouwgif voorkomt en in 40 procent normen worden overschreden. „We zullen met veel sectoren in Nederland gewoon ons leven moeten beteren.”