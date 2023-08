Vijf verdachten moeten vrijdag 1 september in Utrecht voor de rechter verschijnen vanwege bedreiging en belediging van schrijver Pim Lammers. De zaak dient bij de politierechter, laat een woordvoerder van de auteur vrijdag weten. Lammers legde in februari zijn opdracht voor de Kinderboekenweek neer omdat hij doodsbedreigingen had ontvangen.