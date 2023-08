De chipbedrijven ASML en ASMI gingen vrijdag verder omlaag in de AEX-index op het Damrak, die weinig beweging liet zien. Een dag eerder stond de chipsector ook al onder druk nadat het optimisme over de sterke resultaten van de Amerikaanse chipproducent Nvidia plaatsmaakte voor rentevrees. Beleggers kijken namelijk vooral uit naar de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole.