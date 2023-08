Een groep investeerders van Tesla staat op het punt gemiddeld zo’n 12.000 dollar per persoon terug te krijgen voor de verliezen die zij hebben geleden vanwege de beruchte tweet van Elon Musk uit 2018. In die tweet zei de topman van Tesla dat hij „financiering had veiliggesteld” om de autofabrikant voor 420 dollar per aandeel van de beurs te halen, maar dat gebeurde uiteindelijk niet.