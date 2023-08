Het studentenpact seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld is „zorgvuldig en zeer praktisch”, maar mist opvolging en uitvoering van de concrete tips die in het pact staan. Dat zegt Laura Adèr, oprichter van Fairspace, een organisatie die onder meer trainingen over een veilige werkomgeving geeft aan bijvoorbeeld studentenverenigingen.