Onderwijsinstellingen moeten studenten helpen met een veilig klimaat. Dat zegt het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). „Het is code rood voor de sociale veiligheid van studenten. Het is niet uit te leggen dat zo veel studenten te maken krijgen met seksueel grensoverschrijdend gedrag, juist in deze belangrijke periode in je ontwikkeling”, stelt bestuurslid Jorgen Blom.