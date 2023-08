De CO2-uitstoot in het Amazonegebied is in 2019 en 2020 enorm gestegen in vergelijking met het voorgaande decennium, meldt het Braziliaanse ruimteonderzoekscentrum INPE. De organisatie wijt die stijging aan de slechte handhaving van het milieubeschermingsbeleid ten tijde van het presidentschap van de uiterst rechtse Jair Bolsonaro (2019-2022).