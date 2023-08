Oxfam ziet door droogte in Afrika steeds meer putten droogvallen

De aanhoudende droogte in de Hoorn van Afrika doet zich steeds ernstiger voelen, ziet ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib. Zo wordt het in Somalië onder invloed van klimaatverandering alsmaar moeilijker om voldoende drinkwater te vinden. Ongeveer een op de vijf waterputten die Oxfam er heeft aangeboord is drooggevallen, of bevat water dat niet geschikt is om te drinken, meldt de organisatie op basis van een recente inspectieronde.