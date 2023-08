Een pand van de studentenvereniging Vindicat aan de Grote Markt in Groningen is woensdagavond ontruimd nadat zeker één iemand onwel was geworden. Ook anderen voelden zich niet lekker. Volgens Veiligheidsregio Groningen was het „erg warm” binnen en is dat de reden dat iemand onwel werd. Inmiddels is het pand geventileerd en weer vrijgegeven.