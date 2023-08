De voormalige advocaat van de Amerikaanse oud-president Donald Trump, Rudy Giuliani, heeft zichzelf aangegeven in de Amerikaanse staat Georgia. Hij wordt samen met Trump en zeventien anderen verdacht van pogingen om de uitslag van de presidentsverkiezingen in 2020 in die staat terug te draaien. Zes van hen hadden zich al eerder aangegeven bij de Fulton County gevangenis in Atlanta. Trump wordt daar donderdag verwacht.