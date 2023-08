Laadpalenbedrijf Alfen was woensdag de grote verliezer op de beurs in Amsterdam. Beleggers zetten het aandeel meer dan 10 procent lager na de publicatie van tegenvallende resultaten. Tegelijkertijd toonde Adyen eindelijk wat herstel na de recente koersval. In een rustige sessie won de betalingsverwerker 1,7 procent aan beurswaarde.