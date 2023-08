Het dodelijke ongeval in Surhuisterveen in Friesland was een frontale botsing tussen twee voertuigen. Daarbij kwam de bestuurder van een van de twee auto’s, een man uit de gemeente Achtkarspelen, om het leven. Vier inzittenden van de andere auto raakten zwaargewond. Het gaat om een man, een vrouw en twee kinderen eveneens uit Achtkarspelen, meldt de politie woensdag.