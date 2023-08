Politieke zorgen over nieuwe woonwijk bij vliegveld Rotterdam

Drie partijen in de Zuid-Hollandse Staten hebben bij het provinciebestuur hun zorgen geuit over de bouw van een nieuwe woonwijk vlak bij het vliegveld van Rotterdam. De Partij voor de Dieren, SP en D66 hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college. Ze wijzen er onder meer op dat uit de reclamecampagnes voor woonwijk Wilderszijde, gelegen in de gemeente Lansingerland, amper blijkt dat de huizen zo dicht bij Rotterdam The Hague Airport komen te staan.