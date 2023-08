De politie heeft dinsdag op de A2 bij Born (Limburg) een recalcitrante vrachtwagenchauffeur aangehouden. Dat gebeurde nadat de man eerst een weginspecteur van Rijkswaterstaat had bespuugd, en vervolgens medewerkers van een bergingsbedrijf had bedreigd met een klauwhamer. Toen de politie hem daarvoor wilde oppakken, sloot de man zich op in zijn vrachtwagen.