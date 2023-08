Aandacht voor cijfers Amerikaanse winkelbedrijven op beurs

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht dinsdag onder meer uit naar de resultaten van de Amerikaanse winkelbedrijven Lowe’s en Macy’s. Die cijfers geven mogelijk meer inzicht in de kooplust van de consumenten in de grootste economie ter wereld. Daarnaast wordt vooral uitgekeken naar de resultaten van Nvidia, die woensdag op het programma staan. De Amerikaanse chipproducent is dit jaar al een slordige 200 procent in waarde gestegen door het optimisme rondom kunstmatige intelligentie (AI).