Zwemlessen voor kinderen worden in de toekomst steeds duurder, en niet alle ouders kunnen dat betalen. Daarvoor waarschuwt de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid (NSWZ), die zwemscholen vertegenwoordigt. De stichting vraagt zich af of zwemlessen kunnen worden opgenomen in het basispakket van zorgverzekeraars.