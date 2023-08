De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft Denemarken bedankt voor het toezeggen van F-16-straaljagers. „Alle buurlanden van Rusland lopen gevaar als Oekraïne niet wint”, zei hij in een toespraak voor het Deense parlement in Kopenhagen. „Democratieën kunnen een doelwit worden, door raketten, huurlingen of destabilisatie.”