De Rotterdamse wethouder Enes Yigit (Armoedebestrijding, Schuldhulpverlening en Taal) legt per direct zijn functie neer. Dat schrijft de DENK-bestuurder in een brief aan Rotterdammers die hij op LinkedIn heeft geplaatst. Yigit geeft geen duidelijke reden voor zijn beslissing, maar schrijft er deze zomer over te hebben nagedacht.