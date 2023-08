De bestuurder van de auto die in de nacht van vrijdag op zaterdag betrokken was bij een dodelijk ongeluk op de Graaf Engelbertlaan in Breda reed zeker 100 kilometer per uur, wijst een eerste onderzoek van de politie uit. Volgens BN DeStem is de maximumsnelheid op dit deel van de weg 70 kilometer per uur. Zaterdag werd al bekend dat de bestuurder onder invloed was en mogelijk een rood licht negeerde.