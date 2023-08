Stakingsdreiging in belangrijk lng-exportland Australië neemt toe

Vakbonden in Australië hebben Woodside Energy Group een ultimatum gesteld. Dat bedrijf exploiteert gasplatforms die de grootste fabriek voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) in Australië bevoorraden. Woodside Energy krijgt tot sluitingstijd op woensdag om in te gaan op de eisen van de bonden. Blijft een reactie uit, dan wordt er vanaf 2 september gestaakt. Die staking kan gevolgen hebben voor de wereldwijde handel in en prijs van aardgas.