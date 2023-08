Op de Amsterdamse Prinsengracht is zaterdag de 41e editie van het Prinsengrachtconcert. Het klassiek openluchtconcert is sinds 1981 op een drijvend podium in de gracht voor het Hotel Pulitzer. Alleen in 2020 en 2021 had het concert een andere vorm vanwege de toen geldende coronamaatregelen. Het concert is gratis toegankelijk en gemiddeld luisteren er 10.000 mensen vanuit bootjes, raamkozijnen of vanaf de kade naar de optredens.