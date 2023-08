De motorrijder die donderdagmiddag in Naaldwijk (Zuid-Holland) om het leven kwam door een verkeersongeluk was een 28-jarige man uit die plaats, meldt de politie vrijdag. De man botste met hoge snelheid op een auto op de Opstalweg. Eerst werd gedacht dat de bestuurder van de auto na de botsing was doorgereden. Dat bleek volgens de politie later niet het geval te zijn.