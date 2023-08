Astronomen zeggen een nieuw soort ster te hebben ontdekt. Het gaat om een lang gezochte voorloper van een zogenoemde magnetar, wat een magnetische neutronenster is. Over hun bevindingen publiceert het team, onder leiding van Tomer Shenar van de Universiteit van Amsterdam, vrijdag in het vakblad Science. Dat meldt de Universiteit van Amsterdam donderdag.