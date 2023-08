Nog eens drie partijen willen een faillissementsaanvraag doen voor koopjesketen Big Bazar. Dat meldt directeur Joost Konings van Invorderingsbedrijf Amsterdam, dat de aanvragen in behandeling heeft. Het bedrijf deed eerder al een aanvraag bij de rechtbank voor een verhuurster van een winkelpand in Goes. Met de aanvragen hopen de partijen dat Big Bazar zijn betalingsverplichting nakomt.