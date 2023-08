Het lichaam van een 32-jarige man uit Syrië is gevonden in de Westerschelde ter hoogte van Vlissingen (Zeeland), meldt de politie donderdag. Woensdag kreeg de politie al een melding van een overleden persoon in het water, en donderdag is de identiteit vastgesteld. De man, die in een azc verbleef, was sinds donderdag 10 augustus vermist.