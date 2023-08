Fastned, bekend van de snellaadstations langs de snelweg, heeft zijn omzet in de eerste helft van dit jaar zien verdubbelen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat had het bedrijf onder andere te danken aan de stijging van het aantal elektrische voertuigen op de weg. Bovendien opende Fastned relatief veel stations in de maanden januari tot en met juni.