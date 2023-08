De effectenbeurs in Amsterdam is woensdag voor de tweede dag op rij in het rood geëindigd. Techinvesteerder Prosus moest 2,3 procent inleveren en stond daarmee onderaan bij de hoofdfondsen. Dat had te maken met tegenvallende resultaten van Tencent, waarvan het grootaandeelhouder is. Dat Chinese internet- en gamesbedrijf publiceerde teleurstellende omzetcijfers.