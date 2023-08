AWVN: werkgevers nemen geen maatregelen bij spitsheffing in ov

Veel werkgevers denken niet dat zij bij de invoering van een spitsheffing in het openbaar vervoer maatregelen zullen treffen om hun medewerkers buiten de spits te laten reizen. Duurdere treinkaartjes tijdens spitsuren kunnen ervoor zorgen dat het reizigersverkeer beter over de dag verspreid wordt, maar driekwart van de werkgevers geeft aan dat een spitsheffing niet zal leiden tot ander beleid over woon-werkverkeer bij hun bedrijf, blijkt uit een enquête van werkgeversvereniging AWVN onder zo’n tweehonderd werkgevers. Daardoor betwijfelt de AWVN of een eventuele spitsheffing effect zal hebben.