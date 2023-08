Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag onder meer uit naar een nieuwe raming van de economische groei van de eurozone in het tweede kwartaal. Ook komt het statistiekbureau CBS met een schatting voor de Nederlandse economie, die in het eerste kwartaal nog een krimp liet zien. Bij een nieuwe krimp in het tweede kwartaal zou Nederland volgens de gangbare definitie van economen technisch in een recessie zijn beland.