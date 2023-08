Hawaiian Electric is maandag gekelderd op de beurs in New York. Dat gebeurde na vermoedens dat het bedrijf, dat de elektriciteit levert op het Hawaïaanse eiland Maui, de aanstichter kan zijn van de bosbranden aldaar. Zo zou Hawaiian Electric ondanks waarschuwingen de stroom niet hebben uitgeschakeld. Het aandeel eindigde 33,8 procent lager.