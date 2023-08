Geuroverlast in Zeeland door brand bij recyclebedrijf in België

Een brand bij een recyclebedrijf in het Belgische Willebroek, zo’n 30 kilometer van de grens met Hulst, is te ruiken in verschillende delen van Zeeland. Veiligheidsregio Zeeland heeft meerdere klachten ontvangen over de rook en geur, onder meer uit de omgeving van Hulst en Goes. Er zijn geen verhoogde concentraties van gevaarlijke stoffen gemeten, aldus de veiligheidsregio. Rond 10.30 uur meldde de veiligheidsregio dat in België het sein brand meester is gegeven.