Boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) bespreekt maandagavond met zijn leden de mogelijkheid om een eigen politieke partij op te zetten. Volgens voorman Mark van den Oever is die optie er, al wordt daar pas iets over besloten nadat de leden zijn geraadpleegd. Dat gebeurt tijdens de algemene ledenvergadering in Nijkerk.