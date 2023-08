In Oekraïne zijn meerdere burgers omgekomen nadat twee dorpen in de Zuid-Oekraïense regio Cherson werden aangevallen door Russische troepen. Een van de slachtoffers is een baby van slechts 23 dagen oud, schrijft de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken, Ihor Klymenko, op Telegram.