De 42-jarige Christo H. uit Bergen op Zoom, die sinds 2015 gezocht werd, is woensdagavond in Marokko aangehouden. H. moet in Nederland nog een celstraf van twaalf jaar uitzitten. Hij werd in december 2018 veroordeeld voor het neerschieten van twee mannen op een kinderfeestje in Bergen op Zoom. Aanleiding was een kinderruzie in een speeltuin op 27 juni 2015. H. was sinds die bewuste dag spoorloos.