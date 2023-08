Het luchtverdedigings- en commandofregat Zr.Ms. De Zeven Provinciën heeft waterschade opgelopen. Uit het brandblussysteem is water gestroomd en daardoor is apparatuur afgeschakeld. Dat gebeurde toen het schip aan de steiger lag in Den Helder en de bemanning met zomerverlof was. De marine brengt in kaart hoe lang het duurt om de schade te herstellen en wat de gevolgen zijn voor de inzet van het fregat.