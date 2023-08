De Amsterdamse AEX-index is woensdag met kleine winst gesloten. ABN AMRO stond onderaan bij de hoofdfondsen op het Damrak na bekendmaking van kwartaalcijfers. Ook supermarktconcern Ahold Delhaize opende de boeken en werd daarop eveneens lager gezet. Shell profiteerde van de stijgende olie- en gasprijzen en was koploper in de hoofdindex.