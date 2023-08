De beurzen op het Damrak stonden aan het einde van de handelsdag op dinsdag flink lager. Beleggers deden het rustig aan, waarbij met name werd uitgekeken naar het belangrijke Amerikaanse inflatiecijfer. Dat verschijnt donderdag. De hoop is dat de inflatie van de grootste economie ter wereld dusdanig is afgekoeld dat de Federal Reserve stopt met het verhogen van de rente.