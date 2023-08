BIJ1 doet definitief mee aan de Tweede Kamerverkiezingen

BIJ1 doet mee aan de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november. De partijraad heeft hiertoe besloten nadat het bestuur en de kaderleden vorige week vrijdag hadden uitgesproken hier voor te zijn. De vraag hing in de lucht omdat BIJ1 met het vertrek van partijleider en enige Kamerlid Sylvana Simons zonder het bekendste kopstuk de campagne in zou gaan. Behalve naar kandidaten en vrijwilligers is BIJ1 ook druk op zoek naar een nieuwe lijsttrekker, meldt de partij in een persbericht.