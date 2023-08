De AEX-index op het Damrak ging dinsdag verder omlaag. Beleggers namen weinig risico in afwachting van de voortzetting van het cijferseizoen. Ook wordt uitgekeken naar het belangrijke Amerikaanse inflatiecijfer, dat donderdag op het programma staat. Op de beursvloeren wordt gehoopt dat de inflatie in de grootste economie ter wereld voldoende is afgekoeld zodat de Amerikaanse centrale bank de rente niet nog verder hoeft te verhogen.