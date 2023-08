Annabel Nanninga heeft gesolliciteerd voor de lijst van JA21 voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dat bevestigt zij op X - voorheen bekend als Twitter - na berichtgeving hierover in De Telegraaf. Ze laat ook weten geen interesse te hebben in de positie van lijsttrekker. Nanninga is momenteel fractieleider namens de partij in de Senaat.