Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog niets vernomen van de twee Nederlanders die zaterdag vermist zijn geraakt in Georgië, zegt een woordvoerder. Sinds vrijdag zijn door een aardverschuiving in het bergresort Shovi in het land zeker zeventien mensen om het leven gekomen, werd zaterdagavond bekend. De Nederlandse ambassadeur is onderweg naar het getroffen gebied.