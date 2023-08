De grootste boekenmarkt van Europa in Deventer is zondag voor het eerst weer zoals het evenement voor de coronaperiode was. Dat betekent dat de honderden kraampjes en stalletjes door de hele binnenstad van Deventer en langs de IJsselkade te vinden zijn. Vorig jaar was er ook een boekenmarkt, maar die was veel kleiner dan normaal, omdat veel handelaren zich in de nasleep van de coronamaatregelen niet hadden aangemeld.